Auto si ribalta lungo la Panoramica dei Templi: ferita in ospedale

Incidente autonomo lungo la Panoramica dei Templi ad Agrigento. Una fiat 500 con a bordo una ragazza si è ribaltata ed ha finito la corsa ai margini della strada sterrata. Alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, la Polizia Municipale e un’ambulanza del 118 che ha trasferito la giovane al pronto soccorso per le cure necessarie. Tanta paura per lei ma fortunatamente non è rimasta ferita gravemente.