Autocarro in fiamme a Villaseta, non si esclude la pista dolosa 

Notte di fuoco nel popoloso quartiere di Villaseta dove un incendio ha danneggiato un autocarro di proprietà di una ditta di Porto Empedocle ma in uso ad un 45enne di Agrigento. Il rogo è avvenuto in via Kennedy, nei pressi di villa Betania.

Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver notato fumo e fiamme, a chiamare il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i poliziotti che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.