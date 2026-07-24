Agrigento

Autocarro in fiamme a Villaseta, non si esclude la pista dolosa 

Un incendio ha danneggiato un autocarro di proprietà di una ditta di Porto Empedocle ma in uso ad un 45enne di Agrigento

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco nel popoloso quartiere di Villaseta dove un incendio ha danneggiato un autocarro di proprietà di una ditta di Porto Empedocle ma in uso ad un 45enne di Agrigento. Il rogo è avvenuto in via Kennedy, nei pressi di villa Betania.

Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver notato fumo e fiamme, a chiamare il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i poliziotti che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Riconosce l’auto che gli era stata rubata due mesi prima, alla guida c’era un operaio di Favara
Apertura

Truffa del finto carabiniere a Palma, pensionato consegna 40 mila euro tra soldi e gioielli 
Agrigento

Autocarro in fiamme a Villaseta, non si esclude la pista dolosa 
Apertura

Senzatetto ucciso dal caldo a Canicattì, identificata la vittima 
Apertura

Tragico schianto tra auto, morta 64enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv