Sanità agrigentina al collasso: la CISL FP rilancia l’allarme sul blocco delle assunzioni

Facendo seguito al perentorio allarme lanciato dalla Segreteria Regionale CISL FP sul blocco delle assunzioni nella sanità siciliana, la Segreteria Territoriale della CISL FP di Agrigento, con il coordinatore territoriale della Sanità pubblica e privata Alessandro Farruggia, interviene con fermezza per denunciare la drammatica situazione in cui versa la provincia agrigentina.

I continui e ingiustificati ritardi nella definizione della nuova Rete Ospedaliera e nel concreto adeguamento delle piante organiche delle strutture sanitarie locali stanno portando il sistema sanitario territoriale oltre il punto di rottura. I carichi di lavoro diventano ogni giorno più insostenibili per infermieri, OSS, ostetriche e altri profili professionali, costretti a turni massacranti per supplire a una cronica carenza di organico. Ad esempio, nel presidio ospedaliero di Sciacca ci viene segnalato che solo tre OSS sono presenti nel turno notturno per tutto l’ospedale; la stessa cosa avviene in altri presidi dove, in alcuni casi, un solo OSS deve farsi carico delle attività di reparto.

Una condizione che non solo mette a rischio il benessere psicofisico dei lavoratori, ma incide inevitabilmente sulla qualità dei servizi erogati e sui tempi di attesa per gli utenti.

«Non possiamo più stare a guardare mentre la sanità agrigentina viene lasciata in un limbo burocratico – dichiara Farruggia – I ritardi nell’approvazione delle piante organiche e della rete ospedaliera bloccano di fatto la possibilità di procedere alle necessarie assunzioni. Si continua a pretendere di erogare i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) con personale ridotto all’osso. Chiediamo alle istituzioni locali, quali il Prefetto e i Sindaci dei Comuni in cui hanno sede i presidi ospedalieri, una convocazione urgente al fine di dare risposte concrete al territorio agrigentino, che non può continuare a essere trattato come una periferia dimenticata.»

La CISL FP di Agrigento conferma la propria piena convergenza con le iniziative di protesta e le rivendicazioni promosse dalla Segreteria Regionale, preannunciando che, in assenza di un riscontro rapido e risolutivo, verranno messe in campo tutte le azioni di mobilitazione necessarie a tutela dei diritti dei lavoratori e del diritto alla salute della cittadinanza.