Truffa del finto carabiniere a Palma, pensionato consegna 40 mila euro tra soldi e gioielli 

Maxi truffa del finto carabiniere messa a segno a Palma di Montechiaro. Un pensionato di 72 anni è stato raggirato da due malviventi consegnando 800 euro in contanti e gioielli e preziosi per un valore di 40 mila euro. L’uomo è stato contattato telefonicamente da un sedicente appartenente all’Arma informandolo che alcuni banditi avevano usato l’auto della moglie per compiere una rapina.

Poco dopo si è presentato un altro malvivente alla porta dell’abitazione dell’anziano chiedendo di poter confrontare i gioielli e che, una volta terminate le operazioni, li avrebbe riconsegnati. Il pensionato, preso di panico, ha dato 800 euro in contanti e tutti i monili d’oro di famiglia. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stato raggirato denunciando tutto alle forze dell’ordine.