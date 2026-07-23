Buon compleanno, Presidente Mattarella

Autorevole, solido, saldo, equilibrato. Ma anche incrollabile e imprescindibile. E su tutti: punto di riferimento. La politica rende omaggio al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno del suo 85esimo compleanno. Una giornata che il Capo dello Stato ha trascorso con i suoi famigliari, con i quali e’ stato a pranzo al Quirinale. Domani, poi, Mattarella andra’ nella sua Palermo, a visitare Castello Utveggio, riaperto al pubblico lo scorso dicembre dopo il lavoro di restauro che ha interessato il complesso architettonico di stile neogotico siciliano o tardo-liberty, edificato tra il 1928 e il 1933 sul primo pizzo del promontorio di Monte Pellegrino. Tra i primi ad augurare buon compleanno al Presidente sono state le alte cariche dello Stato.

“Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei piu’ sentiti auguri di buon compleanno. Al Presidente va la gratitudine per il costante impegno e l’alto servizio reso al Paese, come autorevole custode dei valori della Repubblica”, scrive in una nota il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. Nel suo alto magistero di garante di tutti gli italiani e guida autorevole delle Istituzioni, il Presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione”, sottolinea Ignazio La Russa ringraziando il Capo dello Stato anche a nome del Senato. La presidente del Consiglio preferisce chiamare direttamente e, in una telefonata, porge a Mattarella “i piu’ sinceri auguri a titolo personale e a nome dell’intero Governo”. Nel corso del colloquio, Meloni ha espresso al Capo dello Stato “profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della Nazione”, spiegano da Palazzo Chigi.