Politica

Buon compleanno, Presidente Mattarella

La politica rende omaggio al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno del suo 85esimo compleanno

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Autorevole, solido, saldo, equilibrato. Ma anche incrollabile e imprescindibile. E su tutti: punto di riferimento. La politica rende omaggio al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno del suo 85esimo compleanno. Una giornata che il Capo dello Stato ha trascorso con i suoi famigliari, con i quali e’ stato a pranzo al Quirinale. Domani, poi, Mattarella andra’ nella sua Palermo, a visitare Castello Utveggio, riaperto al pubblico lo scorso dicembre dopo il lavoro di restauro che ha interessato il complesso architettonico di stile neogotico siciliano o tardo-liberty, edificato tra il 1928 e il 1933 sul primo pizzo del promontorio di Monte Pellegrino. Tra i primi ad augurare buon compleanno al Presidente sono state le alte cariche dello Stato.

“Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei piu’ sentiti auguri di buon compleanno. Al Presidente va la gratitudine per il costante impegno e l’alto servizio reso al Paese, come autorevole custode dei valori della Repubblica”, scrive in una nota il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. Nel suo alto magistero di garante di tutti gli italiani e guida autorevole delle Istituzioni, il Presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione”, sottolinea Ignazio La Russa ringraziando il Capo dello Stato anche a nome del Senato. La presidente del Consiglio preferisce chiamare direttamente e, in una telefonata, porge a Mattarella “i piu’ sinceri auguri a titolo personale e a nome dell’intero Governo”. Nel corso del colloquio, Meloni ha espresso al Capo dello Stato “profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della Nazione”, spiegano da Palazzo Chigi.

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