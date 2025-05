Avvicinare i più piccoli alla lettura, l’azienda Coluzzi dona biblioteca all’istituto Esseneto 

Appassionare i più piccoli alla lettura e dare loro la possibilità di crescere più creativi, più consapevoli, meglio attrezzati ad affrontare le sfide che li attendono. Ed è proprio con questo obiettivo che l’azienda agrigentina Coluzzi, che si occupa di auto, mezzi commerciali ed i veicoli industriali, ha deciso di donare una biblioteca composta da 240 volumi tra romanzi e testi didattici per gli alunni dell’Istituto comprensivo Esseneto di Agrigento.

“Sono particolarmente lieto di essere qui presente oggi in rappresentanza dell’azienda di Famiglia, che guido insieme ai miei fratelli Giovanni e Davide, con i quali abbiamo deciso, in segno di gratitudine, verso la città di Agrigento, che ospita la nostra azienda da 12 anni, di donare questa Biblioteca”; ha detto Marcus Coluzzi. “Abbiamo deciso di promuovere questa attività culturale anche in armonia con le varie iniziative che vedono protagonista Agrigento Capitale della Cultura”.

Alla donazione, che si è svolta questa mattina, era presente anche il dirigente scolastico Francesco Catalano, la vicepreside Giuseppina Pace e Renzo Rizza della Libreria Giunti al Punto. “Desidero esprimere la nostra gratitudine per essere stati scelti come beneficiari di questo dono; mi auguro che oggi sia l’inizio di una collaborazione culturale attiva tra la nostra scuola, la Fratelli Coluzzi e la Libreria Giunti Al Punto”, ha dichiarato soddisfatto il preside Catalano.