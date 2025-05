Gli studenti dell’Empedocle di Agrigento premiati al Salone del Libro di Torino

Sono partiti da Agrigento, assieme allo loro professoressa, Giuseppina Galvano, e a Torino, al Salone del Libro più importante d’Italia, si sono distinti fra centinaia di studenti, aggiudicandosi il premio speciale per il Miglior Live di Classe, un’esibizione dal vivo sul palco in cui le scuole in gara hanno cantano un loro testo su basi più o meno famose.

Stiamo parlando degli studenti del Liceo Classico Empedocle di Agrigento che, grazie alla determinazione, al talento e all’entusiasmo dimostrato, hanno conquistato il premio, nella gara conclusiva del concorso nazionale di ludolinguistica promosso da Comix (Franco Cosimo Panini Editore), Salone Internazionale del Libro di Torino e Repubblica@Scuola con il contributo di Mondadori, Museo Egizio, Bper Banca. Gli studenti e le studentesse di Agrigento hanno strappato il premio alle altre scuole superiori in gara: i licei Silvestri di Portici (NA), Duni di Matera, Ferraris di Torino e Russell-Newton di Scandicci. Per la sezione medie si sono sfidate, invece, le Scuole Edoardo Chiossone di Arenzano (GE), Alessandro Manzoni di Cisternino (BR), G. Gatti di Fiorenzuola d’Arda (PC), Amedeo Moscati di Pontecagnano Faiano (SA), Dante Alighieri di Casale Monferrato (AL) e gli Istituti Comprensivi Gianicolo di Roma e De Amicis – Giovanni XXIII di San Ferdinando di Puglia (BT).

I giovani di Agrigento si sono esibiti in un divertentissimo live di classe che ha conquistato i favori della giuria di esperti (composta da Laura Panini, Presidente di Franco Cosimo Panini, Angelo Melone, giornalista de La Repubblica , Franco Barbolini, coordinatore editoriale di Comix e Giusi Marchetta, insegnante, scrittrice e consulente per il Salone Internazionale del Libro di Torino) e di quella popolare (rappresenta dal pubblico), grazie alla qualità del testo e alla straordinaria esibizione live, con tanto di coreografie.