Giornata del sollievo, seminari ASP in programma il 23 ed il 24 maggio 

Due appuntamenti di notevole rilievo divulgativo ideati ed organizzati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per celebrare al meglio la ventiquattresima edizione della Giornata del sollievo. Si comincerà venerdì 23 maggio alle 11.30, presso la sala conferenze del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento con l’evento “Sul sentiero della vita” organizzato dall’Hospice di Agrigento. Si tratta di tre tavole rotonde durante le quali medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, operatori sociosanitari, logopedisti, assistenti spirituali, associazioni di volontariato, scrittori ed esperti si alterneranno per raccontare esperienze pensieri e pratiche di cura che accompagnano la persona lungo tutto il suo viaggio nel corpo, nella mente e nell’anima. Un’occasione per ritrovare il valore del prendersi cura per celebrare la vita in ogni sua fase e per riconoscere nel sollievo una responsabilità e una missione condivisa.

Il giorno successivo, sabato 24 maggio, alle ore 9.30 presso la Casa della comunità di Agrigento di via Giovanni XXIII, avrà luogo un open day tematico, aperto a tutta la collettività, dal titolo “Il diritto al sollievo è un dovere” organizzato dal Dipartimento di Cure primarie e dell’integrazione sociosanitaria con l’UOSD Cure palliative. Anche in questa occasione saranno proposti interventi di rilievo ed approfondimenti sull’importanza della cura, della consapevolezza e della dignità umana in ogni tappa della vita.