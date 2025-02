Bevono alcolici alla festa di carnevale, due minori in ospedale quasi in coma etilico 

Dovevano trascorrere una serata in compagnia di amici per la festa di carnevale e invece si sono ritrovati in ospedale quasi in coma etilico. Spiacevole disavventura per due minorenni agrigentini arrivati al Pronto soccorso del San Giovanni di Dio per una brutta intossicazione da alcol.

I giovanissimi hanno partecipato ad una festa in un locale tra San Leone e Cannatello bevendo molti alcolici fino a stare male. Poi l’arrivo in ospedale con i medici che hanno eseguito lavande gastriche per evitare conseguenze ben più spiacevoli.