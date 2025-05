Poliziotti salvano uomo che vuole suicidarsi

Protagonista di questa storia un uomo, con problemi di tossicodipendenza, che ha pensato di non avere più via d’uscita e per questo ha chiamato il numero unico di emergenza dicendo di voler compiere un gesto estremo. Solo l’intervento della Polizia di Stato ha evitato che la vicenda si potesse concludere con un tragico epilogo.

Ricevuta la chiamata, gli agenti della Sala operativa dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Catania hanno trattenuto l’uomo al telefono il più possibile, cercando di farlo desistere dal compiere un terribile gesto, permettendo in questo modo alle volanti di raggiungere la sua abitazione.

Arrivati sul posto, i poliziotti si sono introdotti all’interno della casa dove hanno trovato l’uomo in piedi, in cucina, con una lametta in mano, già ferito ad entrambi i polsi. A quel punto, gli agenti hanno cercato di bloccarlo, ma l’uomo dimenandosi ha provato nuovamente a tagliarsi.

Riusciti a mettere l’uomo in sicurezza, gli agenti, con strofinacci e altri mezzi di fortuna, hanno tamponato le ferite in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Accompagnato d’urgenza al pronto soccorso l’uomo ha ricevere le prime cure ed è stato sottoposto ad accertamenti di natura specialistica.

Altro episodio simile a Palermo dove gli agenti della Polizia penitenziaria e della polizia di Stato hanno salvato una donna che voleva buttarsi giù da un ponte della statale Palermo-Sciacca non distante dal carcere Pagliarelli. Sono stati gli agenti della penitenziaria a segnalare la donna, sono arrivati le volanti della polizia e i sanitari del 118. La donna aveva deciso di farla finita dopo una delusione amorosa e avere perso il lavoro. I soccorritori sono riusciti a raggiungerla scavalcando la ringhiera e salendo sul parapetto del viadotto. Dopo lunghissimi minuti sono riusciti a farla desistere dal compiere il gesto. La donna è stata affidata al personale del 118 che l’ha portata in ospedale.