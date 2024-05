BIM nella Pubblica Amministrazione e nei comuni: il supporto dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento

Un corso di perfezionamento per illustrare ed approfondire le opportunità professionali in campo ingegneristico offerte dal BIM (Building Information Modelling), che attraverso una rappresentazione digitale condivisa di un’opera edile o infrastrutturale ne facilita la gestione in tutte le fasi, dall’ideazione, alla progettazione, costruzione e nell’intero suo ciclo di vita, è stato presentato questa mattina ad Agrigento dal Presidente dell’Ordine, Achille Furioso, assieme ai componenti del Consiglio dell’Ordine e dell’AD della società di consulenza leader nel settore BIM coinvolta nell’iniziativa.

“Proponiamo, per spirito di servizio alla collettività, un corso a titolo non oneroso a supporto degli Enti Territoriali della Provincia per sfruttare i finanziamenti pubblici e gestire al meglio il ciclo delle opere pubbliche”, ha detto il presidente dell’ordine degli Ingegneri Achille Furioso.

Più in dettaglio, questo corso è stato ideato per presentare il BIM sia come strumento per la rappresentazione digitale delle caratteristiche geometriche, fisiche e funzionali di opere di costruzione, sia come strumento per il miglioramento dei processi di progettazione, esecuzione e gestione operativa delle costruzioni.