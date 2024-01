Borse di Studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, come funziona

Sono disponibili, presso qualsiasi Ufficio postale, le Carte Postpay valevoli come Borse di studio per le famiglie degli studenti beneficiari individuati dalla Regione per l’anno scolastico 2022/2023. A darne notizia, è la dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Libero Consorzio comunale di Agrigento, dott.ssa Maria Antonietta Testone. Per riscuotere la borsa di studio, è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale secondo alcune precise modalità.

Per coloro che per l’anno scolastico 2021/2022 hanno già ricevuto la Carta Postpay con il relativo beneficio, se sono risultati beneficiari anche per l’anno scolastico 2022/2023, potranno ritirare il proprio contributo presso qualsiasi ufficio postale esibendo semplicemente il codice fiscale ed un documento in corso di validità; Chi risulta beneficiario del contributo per la prima volta, occorrerà recarsi presso qualsiasi ufficio postale comunicando all’operatore di dover ricevere la Borsa di studio per l’anno scolastico 2022/2023 attraverso la consegna della nuova Carta PostPay Borsa di studio esibendo anche in questo caso, il codice fiscale ed un documento in corso di validità. Per gli studenti minorenni è necessario essere accompagnati da un genitore con un documento di identità del genitore e dello studente, il codice fiscale del genitore e dello studente il tutto in originale. Per quanto concerne le difficoltà riscontrate nell’utilizzo delle somme lamentate da molti beneficiari delle borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022, viene precisato che il Dipartimento regionale non ha competenza e per ricevere assistenza si può contattare la mail iostudio@istruzione.it.

Con questa Carta si potrà utilizzare l’importo assegnato per gli acquisti online e nei negozi “fisici” dedicati all’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto oltre che per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. La Carta Postpay Borsa di Studio, è abilitata ai soli acquisti negli esercizi commerciali fisici e online convenzionati con il circuito Visa ed è utilizzabile presso gli ATM Postamat per la sola verifica del saldo e della lista movimenti della stessa. Non sarà consentito prelevare contanti, ricaricare la Carta né al titolare né a soggetti terzi, ricaricare altre carte e richiedere l’estinzione della Carta.