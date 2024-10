Brucia l’auto di un operaio in viale dei Pini, indagini 

Notte di fuoco ad Agrigento. La Fiat Cinquecento di proprietà di un operaio quarantenne è stata danneggiata da un incendio in una delle traverse di viale dei Pini, nel quartiere balneare di San Leone. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, si è verificato tra domenica e lunedì.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che, vedendo fuoco e fiamme, hanno chiamato i vigili del fuoco. I pompieri, una volta raggiunto il posto, hanno domato l’incendio. Non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile o altri elementi utili a sostenere l’ipotesi dolosa ma comunque sono in corso ulteriori verifiche per accertare la causa che ha innescato il rogo.