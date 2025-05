Brucia l’auto di un pensionato di 72 anni nel centro storico, indagini 

Notte di fuoco nel centro storico di Agrigento. L’automobile di proprietà di un pensionato di 72 anni è stata danneggiata da un incendio divampato in via Delle Mura. Si tratta di una Fiat Punto che si trovava parcheggiata nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver visto il rogo, a chiamare il numero di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno messo in sicurezza l’area e spento il rogo. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma non si esclude la natura dolosa dell’incendio. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta affidando le indagini alla polizia.