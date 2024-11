Bruciata la saracinesca di un garage a Fontanelle, indagini 

Fiamme a Fontanelle, quartiere periferico a nord di Agrigento. Ignoti malviventi hanno appiccato un incendio alla saracinesca di un garage posto al piano terra di una palazzina. Il magazzino è di proprietà di un operaio di trentacinque anni.

Sono stati alcuni residenti della zona, notando il fumo, a segnalare il rogo. Le fiamme si sono spente da sole e non hanno provocato ulteriori danni. Non ci sono dubbi sulla natura dolosa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno avviato le indagini. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto intimidatorio o di un raid vandalico.