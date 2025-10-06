Bruciate due auto all’ex assessore Costantino Ciulla, indagini
In fiamme anche l'auto della moglie. Ciulla fino alla scorsa settimana era assessore alla cultura del Comune di Agrigento
Notte di fuoco ad Agrigento. Le automobili di proprietà dell’ex assessore alla cultura Costantino Ciulla e della moglie sono state danneggiate da un incendio la cui natura è adesso al vaglio degli investigatori. È successo in via Amari, nel quartiere di Villaseta. In fiamme la Bmw X3 dell’ex membro della giunta Miccichè e la Peugeot della coniuge. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Ancora presto per sbilanciarsi sulla causa del rogo ma nessun ipotesi è al momento esclusa dagli investigatori, compresa quella del fatto doloso.
Costantino Ciulla è stato assessore alla cultura del Comune di Agrigento fino alla scorsa settimana quando il sindaco Franco Miccichè gli ha revocato le deleghe. Una rimpasto che ha aperto una vera e propria crisi politica all’interno della maggioranza con le dimissioni di tutti gli assessori di Fratelli d’Italia.