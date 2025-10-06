Bruciate due auto all’ex assessore Costantino Ciulla, indagini 

Notte di fuoco ad Agrigento. Le automobili di proprietà dell’ex assessore alla cultura Costantino Ciulla e della moglie sono state danneggiate da un incendio la cui natura è adesso al vaglio degli investigatori. È successo in via Amari, nel quartiere di Villaseta. In fiamme la Bmw X3 dell’ex membro della giunta Miccichè e la Peugeot della coniuge. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Ancora presto per sbilanciarsi sulla causa del rogo ma nessun ipotesi è al momento esclusa dagli investigatori, compresa quella del fatto doloso.

Costantino Ciulla è stato assessore alla cultura del Comune di Agrigento fino alla scorsa settimana quando il sindaco Franco Miccichè gli ha revocato le deleghe. Una rimpasto che ha aperto una vera e propria crisi politica all’interno della maggioranza con le dimissioni di tutti gli assessori di Fratelli d’Italia.