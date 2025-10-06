Perde il controllo dell’auto e si ribalta, anziano estratto dalle lamiere

Incidente stradale questa mattina lungo la Strada degli Scrittori, sulla SS640. Un anziano alla guida di un’utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi completamente.

L’automobilista è rimasto diversi minuti incastrato tra le lamiere per poi essere liberato dai Vigili del fuoco. Presenti anche la polizia ed il personale del 118. L’uomo, che non è in pericolo di vita, è stato poi trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche del caso.