La DMO Valle dei Templi da mercoledì al TTG Travel Experience di Rimini

Turismo sostenibile, cultura millenaria, natura e longevità mediterranea. È questa la proposta con cui la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi sarà presente al TTG Travel Experience di Rimini, dall’8 al 10 ottobre, all’interno dello stand della Regione Siciliana. L’obiettivo è valorizzare la Costa del Mito e i Monti Sicani come destinazione d’eccellenza, integrando itinerari culturali, esperienze naturalistiche e gastronomia identitaria.

La presenza al TTG è l’occasione per raccontare un modello di turismo capace di coniugare benessere, autenticità e sostenibilità, con un’offerta che punta a superare la stagionalità e generare benefici duraturi per le comunità locali.

La strategia si fonda su più direttrici: eventi centrali e diffusi, con al centro il progetto del Salone dei Sicani e della Dieta Mediterranea (SiMed), in programma ad Agrigento, al Palacongressi, nell’ottobre 2026, come momento di sintesi che unisce B2B, esperienze e promozione internazionale; turismo lento e digitale, attraverso percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo, supportati da app e strumenti interattivi per una fruizione innovativa e accessibile (Sicani APPedi); inclusione e sostenibilità, con itinerari pensati per famiglie, anziani e persone con disabilità, nel rispetto del paesaggio e della biodiversità; partecipazione delle comunità, produttori, artigiani, associazioni e giovani imprenditori in un percorso di innovazione sociale e sviluppo diffuso (Val di Kam).

“La nostra partecipazione al TTG – sottolinea l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa – è un’occasione per presentare una visione integrata che unisce i valori della Dieta Mediterranea con la promozione turistica. SiMed, in programma nell’ottobre 2026, rappresenterà il momento di sintesi di questo percorso, un appuntamento internazionale che metterà al centro benessere, identità e sviluppo sostenibile.”

Con la partecipazione al TTG Travel Experience, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi rafforza la sua missione: trasformare la Dieta Mediterranea da patrimonio culturale immateriale a motore di sviluppo territoriale e turistico.