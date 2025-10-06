Basket

Basket, la Fortitudo perde anche a Fiorenzuola: terza sconfitta consecutiva 

Terza sconfitta in altrettante gare per la Fortitudo Agrigento che cade in trasferta a Fiorenzuola con un netto 90-67

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Terza sconfitta in altrettante gare per la Fortitudo Agrigento che cade in trasferta a Fiorenzuola con un netto 90-67. Un passivo pesante per la squadra di Cagnardi ancora a secco di vittorie in stagione. Gli agrigentini non hanno mai dato la sensazione di poter recuperare la gara.

Primo e secondo quarto molto equilibrati ma al rientro dal riposo lungo i padroni di casa allungano sul più 20. Testa subito alla prossima domenica 12 sempre in trasferta al PalaFerraris con Casale Monferrato.

I tabellini: Carta  3, Orrego 6, Grani 4, Querci 12, Disibio 26, Chiarastella 2, Zampogna 8, Viglianisi n.e., Cagliani 6, Ambrogio n.e.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Al Teatranimahub di Agrigento Mario Sorbello in “Le sedie” di Eugène Jonesco
Caltanissetta

Scatta l’alert del portale alloggi, arrestato 40enne
Apertura

“Picchia la fidanzata e prende a calci passeggino con il bimbo”, condannato 
Agrigento

Esplode colpi con una pistola scacciacani, denunciato 19enne 
Apertura

Incendio in un appartamento a Racalmuto, salvate due donne 
Apertura

Favara, trovata la giacca Adidas di Marianna in un canale 