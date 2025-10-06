Basket
Basket, la Fortitudo perde anche a Fiorenzuola: terza sconfitta consecutiva
Terza sconfitta in altrettante gare per la Fortitudo Agrigento che cade in trasferta a Fiorenzuola con un netto 90-67. Un passivo pesante per la squadra di Cagnardi ancora a secco di vittorie in stagione. Gli agrigentini non hanno mai dato la sensazione di poter recuperare la gara.
Primo e secondo quarto molto equilibrati ma al rientro dal riposo lungo i padroni di casa allungano sul più 20. Testa subito alla prossima domenica 12 sempre in trasferta al PalaFerraris con Casale Monferrato.
I tabellini: Carta 3, Orrego 6, Grani 4, Querci 12, Disibio 26, Chiarastella 2, Zampogna 8, Viglianisi n.e., Cagliani 6, Ambrogio n.e.
