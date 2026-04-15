Buca killer in via Unità d’Italia, l’ennesima denuncia di un cittadino agrigentino

Il pericolo è aumentato in Via Unità d’Italia, all’altezza della concessionaria Russo. Una buca, segnalata nei giorni scorsi da un cittadino, oggi è divenuta una voragine profonda e continua a minacciare l’incolumità di chiunque passi di lì. L’area era stata transennata e sistemata alla meno peggio dalla Protezione civile, su chiamata della Polizia stradale.

“Nonostante le continue segnalazioni telefoniche e via PEC alla Polizia Municipale e al Comune di Agrigento effettuate ieri e oggi nessuno è ancora intervenuto per una riparazione definitiva o una messa in sicurezza seria e definitiva”, scrive Salvatore Ciulla cittadino di Agrigento che torna a denunciare il pericolo. “Ieri mi sono nuovamente dovuto fermare con la macchina ed ho provveduto personalmente a riposizionare la staccionata di segnalazione, che era stata abbandonata sul ciglio della strada, perché la buca era completamente “invisibile” e pericolosissima per i motorini. Poco fa ho constatato ancora una volta il pericolo che è aumentato, per cui ho proceduto a inviare nuovamente una PEC di diffida mettendo per conoscenza la Prefettura di Agrigento. È accettabile ancora oggi, si chiede Ciulla, dopo i recenti lutti cittadini vissuti per questo problema, che un cittadino debba sostituirsi alle istituzioni per evitare che qualcuno si faccia male seriamente? Adesso non si pretendono più le riparazioni raffazzonate ma il ripristino definitivo in sicurezza Non si deve più aspettare che accada una tragedia per vedere un po’ di catrame steso a regola d’arte”, continua l’agrigentino che auspica ad “un intervento immediato e definitivo, l’attivazione di un servizio di emergenza notturno della Polizia Municipale, un coordinamento reale tra le forze dell’ordine per la sicurezza stradale. E’ ora di dire BASTA!”, conclude.