Messina

Tir si scontra con auto e si ribalta: due feriti

Il sinistro lungo la A18 in direzione di Messina

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un tir che percorreva l’A18 in direzione di Messina, per cause ancora in corso di accertamento, si è portato sulla carreggiata opposta, in direzione di Catania, scontrandosi con un’autovettura, una Fiat 500. Il bilancio è di due persone hanno ferite. L’incidente ha determinato la chiusura di quel tratto dell’autostrada Messina-Catania. È stata da poco riaperta la corsia di sorpasso, in direzione del capoluogo etneo, per consentire lo smaltimento della lunga coda.

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