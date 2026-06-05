Tir si scontra con auto e si ribalta: due feriti

Un tir che percorreva l’A18 in direzione di Messina, per cause ancora in corso di accertamento, si è portato sulla carreggiata opposta, in direzione di Catania, scontrandosi con un’autovettura, una Fiat 500. Il bilancio è di due persone hanno ferite. L’incidente ha determinato la chiusura di quel tratto dell’autostrada Messina-Catania. È stata da poco riaperta la corsia di sorpasso, in direzione del capoluogo etneo, per consentire lo smaltimento della lunga coda.