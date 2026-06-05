Sicurezza sul lavoro e tutela dei dipendenti: denunciata 50enne

Rientra nella campagna dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania di contrasto al caporalato nel settore agricolo, la denuncia all’Autorità Giudiziaria scattata per una 50enne del posto.

I Carabinieri della Compagnia di Palagonia (CT) unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania NIL, hanno ispezionato due ditte riscontrando violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per una di esse.In particolare, presso la ditta individuale che fa capo ad una 50enne di Palagonia è stato accertato che la donna ha omesso la sorveglianza sanitaria per i lavoratori dipendenti.

La visita medica di idoneità alla mansione consiste nel non sottoporre i lavoratori a visita medica preventiva e periodica, che si effettua entro determinate tempistiche, previste dal programma di sorveglianza sanitaria (condotta penalmente rilevante che ha determinato la denuncia all’Autorità Giudiziaria). Alla titolare dell’azienda sono state irrogate ammende per un importo totale di 6.873,00 euro ed è scattata per lei la denuncia. Nel corso dell’attività ispettiva sono stati identificati, complessivamente, 23 lavoratori tra i quali uno irregolare.