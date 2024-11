Bucano gabbiotto e portano via 30 mila euro, maxi furto al distributore Q8

Colpo grosso al distributore Q8 in via Petrarca, a pochi passi dalla Valle dei Templi di Agrigento. Ignoti malviventi sono entrati in azione durante la notte e, dopo aver effettuato un buco nel gabbiotto che ospita gli uffici, hanno portato via gli incassi relativi ad alcuni giorni. Il bottino, che ancora è in corso di quantificazione, ammonterebbe ad oltre 30 mila euro. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

A fare la scoperta sono stati i dipendenti della stazione di carburante che non hanno potuto fare altro che chiamare i carabinieri. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per risalire all’identità degli autori. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona. Non è la prima volta che i ladri usano la tecnica del buco. Negli scorsi mesi diversi supermercati della provincia sono stati svaligiati con questo metodo.