Cede il manto stradale in via Firenze, famiglia sgomberata; Di Rosa: “Bisogna intervenire”

Ad Agrigento, via Firenze, il cedimento del piano stradale e del muro di contenimento hanno trasformato un vicolo del centro in un’area a rischio crollo imminente. I Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno disposto lo sgombero di un’abitazione. Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa che denuncia tale situazione chiede un intervento immediato con mezzi meccanici per la messa in sicurezza, la verifica urgente della rete idrica e delle cause delle infiltrazioni, il monitoraggio strutturale continuo dell’area Piano straordinario di prevenzione sul dissesto urbano. “Qui non si parla di politica. Si parla di vite. E quando si aspetta troppo, la cronaca diventa tragedia. Agrigento non può diventare il prossimo titolo di emergenza nazionale. Le immagini sono lì. Il rischio è reale. Il tempo è adesso e bisogna intervenire”, dichiara in una nota il candidato sindaco Di Rosa.





