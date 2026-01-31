Catania

In giro con tirapugni e una scacciacani, denunciato 24enne

Il giovane è ritenuto responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno deferito in stato di libertà un 24enne residente a Catania, ritenuto responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato nel corso di un servizio di vigilanza su corso Sicilia, dove i militari hanno scorto un’autovettura che procedeva priva della targa anteriore, circostanza che li ha immediatamente insospettiti, facendo scattare il controllo.  Fatto accostare l’automobilista, i Carabinieri lo hanno identificato per il 24enne, e lo hanno sottoposto ad una perquisizione. Nascosto nella tasca della sua giacca, gli investigatori hanno trovato un tirapugni mentre, sotto il sedile lato guida, era stata ben occultata una pistola scacciacani modello Beretta 92, priva del tappo rosso. Entrambi gli oggetti sono stati ovviamente sottoposti a sequestro e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

La fake news su Samantha Castelli, l’Arcidiocesi di Agrigento: “Vicenda calunniosa”
Catania

In giro con tirapugni e una scacciacani, denunciato 24enne
Catania

Bloccati in auto in mezzo alla neve sull’Etna, il soccorso alpino recupera padre e figlia
Agrigento

Lascia a piedi bimbo di 11 anni, l’autista è agrigentino: “Chiedo scusa”
Ultime Notizie

Sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo: arrestato
Sciacca

Il cardinale Reina a Sciacca per i festeggiamenti della Madonna del Soccorso
banner italpress istituzionale banner italpress tv