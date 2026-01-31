Sciacca

Il cardinale Reina a Sciacca per i festeggiamenti della Madonna del Soccorso

L'evento religioso quest'anno è particolarmente sentito dalla popolazione perché coincide con il quarto centenario della liberazione di Sciacca dalla peste

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sarà il cardinale Baldassare Reina, vicario di Papa Leone XIV, a presiedere la celebrazione di domani mattina nella chiesa madre di Sciacca che aprirà i festeggiamenti per la processione della Madonna del Soccorso, santa patrona della città, in programma lunedì prossimo. L’evento religioso quest’anno è particolarmente sentito dalla popolazione perché coincide con il quarto centenario della liberazione di Sciacca dalla peste, che la tradizione associa alla Madonna perché, nel 1626, una statua fu ritrovata dai pescatori in mare. Da allora, il 2 febbraio e il 15 agosto di ogni anno, la vara della Madonna del Soccorso viene condotta in spalla da almeno 80 marinai a piedi scalzi. Il 400° anniversario della Madonna è stato scandito da una serie di iniziative religiose e culturali organizzate dal comune di Sciacca e che dureranno per l’intero 2026.

