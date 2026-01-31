Agrigento

La fake news su Samantha Castelli, l’Arcidiocesi di Agrigento: “Vicenda calunniosa”

La Chiesa Agrigentina esprime piena solidarietà umana e convinta vicinanza ecclesiale ai presbiteri coinvolti

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

La Chiesa Agrigentina, in riferimento alle azioni diffamatorie perpetrate via social da soggetti terzi ai danni di parroci operanti nel territorio diocesano, esprime piena solidarietà umana e convinta vicinanza ecclesiale ai presbiteri coinvolti.

Le risultanze delle autorità inquirenti hanno già confermato l’assoluta infondatezza delle accuse e l’inesistenza di Samantha Castelli

Nel ribadire incondizionata fiducia nella Magistratura, conferma la propria stima per l’operato dei presbiteri, ritenendo ogni ulteriore commento superfluo di fronte all’accertata natura calunniosa della vicenda.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

La fake news su Samantha Castelli, l’Arcidiocesi di Agrigento: “Vicenda calunniosa”
Catania

In giro con tirapugni e una scacciacani, denunciato 24enne
Catania

Bloccati in auto in mezzo alla neve sull’Etna, il soccorso alpino recupera padre e figlia
Agrigento

Lascia a piedi bimbo di 11 anni, l’autista è agrigentino: “Chiedo scusa”
Ultime Notizie

Sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo: arrestato
Sciacca

Il cardinale Reina a Sciacca per i festeggiamenti della Madonna del Soccorso
banner italpress istituzionale banner italpress tv