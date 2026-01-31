Agrigento
La fake news su Samantha Castelli, l’Arcidiocesi di Agrigento: “Vicenda calunniosa”
La Chiesa Agrigentina esprime piena solidarietà umana e convinta vicinanza ecclesiale ai presbiteri coinvolti
La Chiesa Agrigentina, in riferimento alle azioni diffamatorie perpetrate via social da soggetti terzi ai danni di parroci operanti nel territorio diocesano, esprime piena solidarietà umana e convinta vicinanza ecclesiale ai presbiteri coinvolti.
Le risultanze delle autorità inquirenti hanno già confermato l’assoluta infondatezza delle accuse e l’inesistenza di Samantha Castelli.
Nel ribadire incondizionata fiducia nella Magistratura, conferma la propria stima per l’operato dei presbiteri, ritenendo ogni ulteriore commento superfluo di fronte all’accertata natura calunniosa della vicenda.
