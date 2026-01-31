Costruisce una barriera di massi per difendere il ristorante dalle onde senza autorizzazione: la denuncia di Mareamico





Ad Eraclea Minoa, nel corso dell’ultima mareggiata, un privato ha pensato di difendere un ristorante in riva al mare costruendo, senza alcuna autorizzazione, una barriera di massi, e poi ha cercato pure di nasconderla, ricoprendola di sabbia. Immediatamente la Capitaneria di porto e i Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. A quel punto il titolare ha provveduto a comunicare al Demanio che stava effettuando questi lavori in spiaggia. “Ad Agrigento ognuno fà ciò che vuole!”, dichiara in una nota il responsabile di Mareamico, Claudio Lombardo.