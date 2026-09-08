Agrigento

Cellulare alla guida, tolleranza zero: raffica di multe e patenti ritirate

È il bilancio della “stretta” della polizia locale di Agrigento che ha dichiarato guerra all’uso di cellulari alla guida

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Trenta patenti ritirate nei primi sei mesi del 2026 e ben otto soltanto lo scorso agosto. È il bilancio della “stretta” della polizia locale di Agrigento che ha dichiarato guerra all’uso di cellulari alla guida. Una pratica diffusa e quantomai pericolosa, tra le prime cause di incidente. Nella Città dei templi, da quanto emerge, è molto frequente pizzicare gente al volante con lo smartphone in mano. L’ultimo in ordine di tempo è stato un autobottista privato, fermato degli agenti mentre alla guida era impegnato al cellulare. Nei suoi confronti è scattata la sospensione della patente per 15 giorni e 250 euro di multa.  

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tentato furto in villetta, urla della proprietaria mettono in fuga ladro solitario
Agrigento

Guardia di Finanza, ad Agrigento arriva Nolly: il pastore tedesco che fiuta la droga
Agrigento

Cellulare alla guida, tolleranza zero: raffica di multe e patenti ritirate
di Gioacchino Schicchi

Lui, lui e l’altro: il “triangolo” che rischia di spaccare Controcorrente ad Agrigento
Apertura

Racalmuto, aggredisce e minaccia madre e sorella: misura cautelare per 31enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv