Tentato furto in villetta, urla della proprietaria mettono in fuga ladro solitario

Era riuscito ad intrufolarsi in un’abitazione pensando di agire indisturbatamente ma non aveva fatto i conti con la presenza della proprietaria che lo ha messo in fuga urlando a squarciagola. È accaduto nella periferia di Racalmuto dove un ladro solitario ha provato a rubare in una villetta di proprietà di una donna di 45 anni. Quest’ultima, sentendo rumori, è andata a controllare pensando di aver lasciato qualcosa aperto e ha trovato il malvivente mentre stava rovistando dappertutto. Ha cominciato così ad urlare con tutte le sue forze facendo scappare il ladro. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri.