ASACOM, ad Agrigento il servizio partirà dal primo giorno di scuola e sarà garantito a ore piene

Non una protesta fuori dal Comune, ma un confronto dentro le istituzioni. È questo il segnale arrivato oggi dalle famiglie e dagli ASACOM, che hanno scelto di incontrarsi con l’amministrazione comunale per affrontare le criticità e, soprattutto, lavorare alla costruzione di soluzioni concrete.

Un percorso tutt’altro che semplice, come sottolineato dal Sindaco di Agrigento, Michele Sodano che ha ricordato le difficoltà affrontate fin dall’insediamento dell’amministrazione. Una situazione finanziaria particolarmente complessa e diverse criticità organizzative hanno richiesto un lavoro intenso, scelte nette e, in alcuni casi, anche prese di posizione ferme all’interno degli uffici comunali.Gli sforzi, però, hanno portato al risultato auspicato: il servizio ASACOM partirà dal primo giorno di scuola e sarà garantito a ore piene.

“C’è ancora tanto da migliorare per garantire, nella nostra città, sempre più assistenza e risposte alle famiglie. Ma ad Agrigento, lo sostengo con piena convinzione, inclusione, dignità e diritti sociali devono tornare a essere elementi centrali nella vita dei nostri cittadini”, dichiara in un post il sindaco Sodano.

Il risultato raggiunto, viene sottolineato, non è attribuibile al solo Sindaco, ma al lavoro di una squadra che ha operato in modo coordinato e senza risparmiarsi. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli assessori al Bilancio Trano, ai Servizi Sociali Lala e alla Scuola Torregrossa, all’esperto Gerlando Grech e agli uffici comunali, che hanno contribuito, ciascuno per le proprie competenze, alla soluzione della vicenda.

“È questa la forza di un Comune che funziona e che permette ai propri abitanti di sentirsi sicuri e di poter far crescere serenamente le proprie famiglie, incoraggiando la creazione di una comunità di persone che lavorano insieme e trasformano i diritti in risposte concrete. Un grazie anche alle cooperative per la collaborazione”, ha concluso il primo cittadino.