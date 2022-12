Cerimonia stile hawaiano per l’ultimo saluto a Totonello

Una cerimonia in perfetto stile hawaiano, per commemorare con un ultimo saluto Totonello, il dolore e la rabbia. La moto, una tavola da surf, dei fiori e il mare.

“Dolore perché va via una persona che lascerà un grande vuoto nel cuore di tutti i suoi amici e rabbia perché questo maledetto ci ha portato via prematuramente uno di noi”, scrive in un post Giuseppe Greco.

La comunità del surf agrigentina ha dimostrato un grande amore, amore che ha ogni giorno per tutto quello che lo circonda, il mare, da cui trae tanto, direi tutto, amore per l’ambiente che lo circonda, per la passione che porta avanti, per l’amicizia che coltiva e per ultimo per Totonello che ha ricordato oggi, un 25 dicembre diverso da tutti gli altri, forse meno felice, questo si, ma più sentito di tutti i 25 dicembre che si sono susseguiti sino ad oggi!”, ha concluso nel post.



Una cerimonia alla quale hanno partecipato tante persone, anche chi non conosceva Totonello si è stretta ai familiari e agli amici per l’ultimo saluto.