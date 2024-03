Chiamare i taxi sarà più facile grazie al QR code: accolta la proposta della VI Commissione

Chiamare i Taxi sarà più facile grazie al QR code. A proporre la fattibilità è stata la Vi Commissione consiliare presieduta da Roberta Zicari. “Ad Agrigento non abbiamo un sistema centralizzato di chiamata Taxi, pertanto ci è sembrato utile rendere facilmente reperibili i numeri dei tassisti. Grazie al lavoro del dott. Campisi, inoltre, è stato sviluppato un qr code che verrà posto sotto il cartello “Taxi” cosi’ da rendere più agevole per i turisti la loro chiamata”, dichiara Zicari ringraziando gli Assessori Vullo e Cantone per aver accolto il suggerimento. “È stato un bel lavoro di squadra” continua Roberta Zicari “spero che la stessa sinergia si possa trovare per altri progetti legati alla logistica. Un sogno sarebbe utilizzare una piccolissima parte dei fondi per la promozione del territorio, in occasione di Capitale della Cultura, per realizzare dei voucher da utilizzare sulle corse dei taxi in formula condivisa verso gli scali aeroportuali, così da rilanciare il servizio e ridurne il prezzo per gli utenti”.

Durante la sagra del Mandorlo in fiore sarà già possibile prenotare i taxi tramite app. Il qr code sarà presente in diverse zone della città, basterà inquadrarlo per poter chiamare un taxi ed agevolare gli spostamenti così da poter parcheggiare in serenità, comodamente, lontano dal centro. Le corse avranno un importo contenuto, fa sapere l’assessore Cantone che dichiara: “i servizi per i turisti vanno costantemente migliorati ed implementati. Iniziamo ad attrezzare la città alla grande sfida di Capitale della Cultura. Sono orgoglioso di questa sinergia e convinto che Agrigento possa diventare una città moderna e turistica”.

“Ho appreso con entusiasmo il suggerimento della VI Commissione ed incaricato Campisi, che ringrazio, di sviluppare l’app. Semplificare e digitalizzare è uno degli obiettivi di questa Amministrazione” dichiara l’ Assessore Vullo.