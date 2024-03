Chiosco di frutta svaligiato per la seconda volta in pochi giorni, indagini

Secondo colpo a distanza di pochi giorni in un chiosco di frutta e verdura nel quartiere del campo sportivo di Agrigento. Nella serata di ieri ignoti malviventi si sono intrufolati all’interno dell’esercizio commerciale e hanno rubato l’incasso della giornata, bottino poco più di 50 euro. Nei giorni scorsi erano stati portati via circa 500€ . Ancora una volta il proprietario della rivendita ha allertato le forze di Polizia; continuano le indagini dunque per risalire ai ladri.