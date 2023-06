Chiusura farmacia “San Gregorio”, Don Nino Gulli: “ci sentiamo disorientati”

“Non conosciamo le motivazioni che hanno portato alla chiusura della farmacia e non abbiamo le competenze per conoscere i termini della questione ne tantomeno sappiamo di chi è la responsabilità di tale chiusura. Ci limitiamo solamente a raccogliere il senso di smarrimento di un intero quartiere che vive nella zona. Ci sono voluti tanti anni, prima di avere una farmacia nel quartiere. Eppure questo è un quartiere densamente popolato nel periodo invernale e ancor di più nel periodo estivo.La presenza, finalmente, di una farmacia aveva dato a tanti la possibilità di servirsi senza dover raggiungere la zona altamente trafficata di viale Leonardo Sciascia o ancor peggio altre zone della Città”. Cosi Don Nino Gulli della comunità parrocchiale “San Gregorio” in via Cavaleri Magazzeni – Agrigento ha scritto una lettera aperta per la chiusura della Farmacia S.Gregorio.

“La farmacia, anche a motivo del luogo in cui si trova, e disponendo di un ampio parcheggio, in poco tempo è diventata punto di riferimento di un intero quartiere.Oggi ci sentiamo disorientati. Avere appreso che da un giorno all’altro la farmacia è stata chiusa, ci lascia un senso di preoccupazione e di abbandono.Ripeto, non conosciamo le motivazioni, ma la nostra preoccupazione risiede nel fatto che abbiamo paura che ci si perda dietro lungaggini burocratiche che avranno un solo risultato: la mancanza di una farmacia in questo quartiere.Cosa auspichiamo?Che le forze in campo, Prefetto, Sindaco, Asp di Agrigento, Assessorato alla sanità e i titolari della farmacia trovino in tempi brevissimi una soluzione affinché questo quartiere torni ad avere la sua farmacia.Chi vive in questo quartiere, come tutti i cittadini, ha diritto ad avere una farmacia vicino casa.Chiediamo a tutti di non essere abbandonati, chiediamo risposte e abbiamo il diritto di averle in tempi brevi.Sia chiaro a tutti, non conoscendo i termini della questione, non sosteniamo le ragioni di nessuno. Ci spinge solo una priorità.Questo quartiere abbia la sua farmacia”, ha concluso il parroco della comunità agrigentina.