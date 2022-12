Cimitero di Piano Gatta, il Codacons: “imbarazzante il silenzio della Procura e della Prefettura”

“Dopo il verbale dell’Asp che ha accertato lo stato indegno e fuori legge in cui vengono tenute le bare in attesa di tumulazione presso il Cimitero di Piano Gatta, adesso ad essere in pericolo sono i familiari visto che le tumulazioni avvengono in zone senza nessuna sicurezza per la incolumità pubblica e con evidenti infiltrazioni di acqua nelle strutture dei nuovi loculi”. Questa è l’ennesima denuncia da parte del Codacons di Agrigento, che nelle scorse settimane aveva lanciato un appello alla Procura e ai Carabinieri del Noe per intervenire.

“Imbarazzante il silenzio della Procura e della Prefettura. Dovrebbero essere date delle risposte al territorio e agli agrigentini che pagano un servizio indegno sotto tutti i punti di vista ed invece, ancora 90 bare attendono di essere tumulate, ha aggiunto Di Rosa. Stanno tumulando i nostri morti, in zone assolutamente fuori norma e in contrasto con ogni normativa di sicurezza e salubrità dei luoghi. Questa mattina abbiamo effettuato un ulteriore sopralluogo dimostrando di fatto che i ‘nuovi’ loculi non solo mancano di rifiniture, continua nella nota il responsabile Giuseppe Di Rosa, ma all’interno degli stessi, piove e l’umidità ha già fatto arrugginire i ferri della struttura in cemento, con grave pericolo per l’incolumità pubblica. Abbiamo la certezza che qualcuno sta giocando sporco, Siamo disposti a tutto ed a breve ci rivolgeremo al ministro della Salute ed al ministero della Giustizia per dire che ad Agrigento c’è qualcuno che pensa di essere al di sopra delle leggi dello Stato“, ha concluso Di Rosa.