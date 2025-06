Fortitudo, coach Quilici saluta Agrigento

Daniele Quilici e la Fortitudo Agrigento si separano, il coach livornese non sarà più a capo della panchina biancoazzurra per la prossima stagione sportiva.

“È stata una stagione intensa che ricorderò con grande piacere, per le persone con cui ho lavorato e per tutti quelli che hanno partecipato con passione e positività intorno alla squadra. Ci tengo a salutare ed a ringraziare tutti per la presenza e il sostegno; quando passerà la delusione per il playin, rimarranno solo i bei ricordi del percorso fatto insieme. Vi auguro il meglio, e sempre… Amuni!!” Queste le parole di Quilici che saluta Agrigento.

“A Daniele i nostri più sentiti ringraziamenti ed un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Grazie coach!”, dichiara la società.