Colluttazione con la polizia durante controllo, in casa aveva cocaina e hashish: arrestato 

Viene fermato in strada per un controllo, rifiuta di fornire le generalità e va in escandescenza innescando anche una violenta colluttazione in cui rimane ferito un poliziotto. Gli agenti delle Volanti di Agrigento, agli ordini del vicequestore Francesca Roberto, hanno arrestato un trentenne tunisino per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il controllo è scattato nel pomeriggio di ieri in via Papa Luciani, nel centro della Città dei templi.

L’uomo si è subito mostrato insofferente all’accertamento dei poliziotti che, insospettiti, hanno deciso di eseguire anche una perquisizione domiciliare. E a ben ragione. Neanche il tempo di entrare in casa che qualcuno dalla finestra ha gettato uno zainetto nel tentativo di disfarsi dello stupefacente. All’interno dell’accessorio, prontamente recuperato dagli agenti, vi erano 35 grammi di hashish, alcune dosi già pronte per essere cedute e un bilancino. Nell’appartamento dell’uomo, in cui era presente anche la compagna, sono state inoltre rinvenuti 10 grammi di cocaina occultati nel bagno e coltelli intrisi di sostanza stupefacente.

Il trentenne, difeso dall’avvocato Giuseppina Ganci, è stato arrestato per resistenza e le lesioni provocate ad un poliziotto a cui sono stati diagnosticati dieci giorni di prognosi. Nei confronti dell’uomo, oltre che della compagna, è scattata anche la denuncia a piede libero per la detenzione dello stupefacente rinvenuto in casa. Il provvedimento è stato convalidato questa mattina dal gip del tribunale di Agrigento che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con l’impegno delle Volanti sul territorio, ha intensificato i controlli in materia di detenzione di stupefacenti soprattutto nel centro cittadino. Sono sempre più frequenti episodi di spaccio di droga tra le vie della movida (e non soltanto) con sempre più richiesta e consumo di stupefacenti quali cocaina e crack.