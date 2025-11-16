Coltello da macellaio nascosto vicino ai locali della movida, indagini 

Un coltello da macellaio, con una lama di trenta centimetri, è stato ritrovato dai poliziotti delle Volanti nei pressi di piazza San Francesco a pochi passi dai locali della movida di Agrigento. L’arma da taglio era nascosta alle spalle di un magazzino chiuso ormai da tempo.

A fare la scoperta sono stati i poliziotti impegnati in un giro di perlustrazione nei cosiddetti “luoghi sensibili”. Il coltello è stato sequestrato e repertato. Al via le indagini per risalire all’identità di chi ha nascosto l’arma.