Agrigento

Coltello da macellaio nascosto vicino ai locali della movida, indagini 

Un coltello da macellaio, con una lama di trenta centimetri, è stato ritrovato dai poliziotti a pochi passi dai locali della movida di Agrigento

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un coltello da macellaio, con una lama di trenta centimetri, è stato ritrovato dai poliziotti delle Volanti nei pressi di piazza San Francesco a pochi passi dai locali della movida di Agrigento. L’arma da taglio era nascosta alle spalle di un magazzino chiuso ormai da tempo.

A fare la scoperta sono stati i poliziotti impegnati in un giro di perlustrazione nei cosiddetti “luoghi sensibili”. Il coltello è stato sequestrato e repertato. Al via le indagini per risalire all’identità di chi ha nascosto l’arma. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 3
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

L’Efebo d’oro a “Love me tender”di Anna Cazenave Cambet per il miglior film
Cultura

Teatro Pirandello, “Prima Facie” inaugura la stagione di Roberta Torre
Politica

Caro Voli, la deputata Ida Carmina (M5S): “Una vergogna che si ripete con l’arrivo delle feste”
Catania

Cocaina nel marsupio, denunciato pusher di 18 anni
Catania

Scoperto allaccio abusivo in una palazzina, tre denunce
Catania

Sequestrato carico di 1.500 bombe carta spedito attraverso un corriere (VIDEO)