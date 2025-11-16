Bottiglia di benzina e cartuccia davanti il cantiere del viadotto Re, indagini 

Apertura

Una bottiglia di plastica piena di benzina, un accendino e una cartuccia inesplosa sono stati trovati davanti al cancello del cantiere dove si stanno svolgendo i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Re, lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, tra i km 178,500 e 179,080, in territorio di Porto Empedocle. A fare la scoperta e’ stato un operaio dell’impresa di Bronte che ha immediatamente contattato il numero unico d’emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato il materiale, ritenuto un chiaro messaggio intimidatorio. Avvisato il sostituto procuratore di turno, che coordina l’inchiesta aperta a carico di ignoti, i militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Secondo quanto trapela, sarebbero gia’ stati ascoltati i responsabili del cantiere per verificare eventuali minacce o richieste ricevute. Il cantiere, aperto il 13 ottobre, dovrebbe concludere i lavori il 22 novembre.

