L’incidente al Villaggio Mosè, il conducente di un’auto era ubriaco: denunciato 

È risultato positivo all’alcol test, con un tasso due volte superiore a quanto consentito dalla legge, il conducente di una delle tre auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto l’altro ieri nel quartiere di Villaggio Mosè. Si tratta di un ventottenne agrigentino nei confronti del quale, oltre alla sospensione della patente, è scattata anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Il ragazzo aveva bevuto e si era messo al volante provocando l’incidente con altre due vetture coinvolte: una Peugeot, una Skoda e una Cinquecento. Il sinistro è avvenuto in una delle traverse di viale Leonardo Sciascia. Il bilancio è di due feriti, tutti trasferiti in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze.