Agrigento

L’incidente al Villaggio Mosè, il conducente di un’auto era ubriaco: denunciato 

Si tratta di un ventottenne agrigentino nei confronti del quale, oltre alla sospensione della patente, è scattata anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

È risultato positivo all’alcol test, con un tasso due volte superiore a quanto consentito dalla legge, il conducente di una delle tre auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto l’altro ieri nel quartiere di Villaggio Mosè. Si tratta di un ventottenne agrigentino nei confronti del quale, oltre alla sospensione della patente, è scattata anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Il ragazzo aveva bevuto e si era messo al volante provocando l’incidente con altre due vetture coinvolte: una Peugeot, una Skoda e una Cinquecento. Il sinistro è avvenuto in una delle traverse di viale Leonardo Sciascia. Il bilancio è di due feriti, tutti trasferiti in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 3
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

L’Efebo d’oro a “Love me tender”di Anna Cazenave Cambet per il miglior film
Cultura

Teatro Pirandello, “Prima Facie” inaugura la stagione di Roberta Torre
Politica

Caro Voli, la deputata Ida Carmina (M5S): “Una vergogna che si ripete con l’arrivo delle feste”
Catania

Cocaina nel marsupio, denunciato pusher di 18 anni
Catania

Scoperto allaccio abusivo in una palazzina, tre denunce
Catania

Sequestrato carico di 1.500 bombe carta spedito attraverso un corriere (VIDEO)