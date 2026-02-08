Agrigento

Colto da malore all’interno della sua abitazione: trovato morto 62enne

E' stato grazie all'abbaiare del cane che i vicini si sono insospettiti e hanno lanciato l'allarme

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Un uomo di 62 anni, Paolo Lo Pilato, è stato trovato morto all’interno della sua abitazione nel centro storico di Agrigento. Sono stati alcuni vicini a sentire il cane abbaiare in maniera insistente e a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i poliziotti e i vigili del fuoco, che hanno trovato l’uomo a letto privo di vita. Secondo una prima ispezione cadaverica, l’uomo è stato colto da un malore improvviso. Il cane del 62enne è rimasto fermo li a vegliare sul padrone.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Colto da malore all’interno della sua abitazione: trovato morto 62enne
Cultura

Agrigento, “conversazione” intorno ad Andrea Camilleri
Apertura

Perde il controllo della moto e si schianta: morto 42enne
PRIMO PIANO

Frana Niscemi, Papa Leone XIV “La mia preghiera per la popolazione colpita”
Canicattì

Crisi idrica a Canicattì, il popolo scende in piazza: “l’acqua é di tutti”
Catania

Trovati in possesso di droga, denunciati due giovani
banner italpress istituzionale banner italpress tv