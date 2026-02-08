Colto da malore all’interno della sua abitazione: trovato morto 62enne

Un uomo di 62 anni, Paolo Lo Pilato, è stato trovato morto all’interno della sua abitazione nel centro storico di Agrigento. Sono stati alcuni vicini a sentire il cane abbaiare in maniera insistente e a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i poliziotti e i vigili del fuoco, che hanno trovato l’uomo a letto privo di vita. Secondo una prima ispezione cadaverica, l’uomo è stato colto da un malore improvviso. Il cane del 62enne è rimasto fermo li a vegliare sul padrone.