Canicattì

Crisi idrica a Canicattì, il popolo scende in piazza: “l’acqua é di tutti”

La manifestazione non ha colore politico, è rivolta a tutte le istituzioni preposte a risolvere il problema

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

É emergenza idrica a Canicatti. Da giorni gli autobottisti hanno incrociato le braccia e hanno fermato i loro mezzi: chiedono altri punti di approvvigionamento per riempiere le loro autobotti ed evitare lunghe code.
Dall’altro lato Aica continua, così come scrive la presidente Nobile in una nota, ad “operare in piena coerenza con le indicazioni della Prefettura, assicurando il servizio agli utenti aventi diritto e lavorando senza sosta per ridurre i disagi derivanti dall’astensione arbitraria degli autobottisti”.
Il primo cittadino Vincenzo Corbo, a margine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha chiesto lo stato di pre allerta e attivato il COC.
Per denunciare la crisi dell’acqua, per rivendicare un diritto fondamentale, lunedì 9 febbraio, alle 11.00, in corso Umberto, davanti al comune di Canicattì si svolgerà una manifestazione per l’acqua.
“La manifestazione non ha colore politico, è rivolta a tutte le istituzioni preposte a risolvere il problema. Tutti i cittadini, le associazioni, le attività commerciali, i partiti politici sono invitati a partecipare, l’acqua è di tutti, e’ un bene primario ed è necessaria subito!”, dichiara il consigliere Alaimo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Canicattì

Crisi idrica a Canicattì, il popolo scende in piazza: “l’acqua é di tutti”
Catania

Trovati in possesso di droga, denunciati due giovani
Catania

Controlli nei ristoranti della movidasanzioni per 24 mila euro
Catania

Botte a moglie e figli: arrestato bracciante agricolo
Catania

Intercettato e arrestato topo d’appartamento e il suo complice durante la fuga
Catania

Non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge dal posto di controllo: arrestato un 21enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv