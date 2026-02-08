Crisi idrica a Canicattì, il popolo scende in piazza: “l’acqua é di tutti”

É emergenza idrica a Canicatti. Da giorni gli autobottisti hanno incrociato le braccia e hanno fermato i loro mezzi: chiedono altri punti di approvvigionamento per riempiere le loro autobotti ed evitare lunghe code.

Dall’altro lato Aica continua, così come scrive la presidente Nobile in una nota, ad “operare in piena coerenza con le indicazioni della Prefettura, assicurando il servizio agli utenti aventi diritto e lavorando senza sosta per ridurre i disagi derivanti dall’astensione arbitraria degli autobottisti”.

Il primo cittadino Vincenzo Corbo, a margine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha chiesto lo stato di pre allerta e attivato il COC.

Per denunciare la crisi dell’acqua, per rivendicare un diritto fondamentale, lunedì 9 febbraio, alle 11.00, in corso Umberto, davanti al comune di Canicattì si svolgerà una manifestazione per l’acqua.

“La manifestazione non ha colore politico, è rivolta a tutte le istituzioni preposte a risolvere il problema. Tutti i cittadini, le associazioni, le attività commerciali, i partiti politici sono invitati a partecipare, l’acqua è di tutti, e’ un bene primario ed è necessaria subito!”, dichiara il consigliere Alaimo.