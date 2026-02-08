Catania

Non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge dal posto di controllo: arrestato un 21enne

Il 21 enne è ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Nel territorio del comune di Belpasso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò hanno tratto in arresto un 21enne, residente a Misterbianco, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento si inserisce nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. In tale contesto, una gazzella che aveva predisposto un posto di controllo, ha deciso di fermare un’utilitaria in transito per i consueti accertamenti ma il conducente, invece di fermarsi all’alt intimatogli dai militari, si è dato improvvisamente alla fuga.

Il giovane ha cominciato a percorrere, ad alta velocità, le vie della frazione Piano Tavola di Belpasso, effettuando manovre pericolose e creando, così, una situazione di grave rischio per gli altri utenti della strada. La fuga si è conclusa quando il conducente, a seguito di una manovra azzardata, ha perso il controllo del veicolo andando a collidere contro il muro di cinta di un’abitazione.

L’equipaggio ha soccorso il ragazzo che era alla guida, chiedendo l’ausilio de personale del 118 che lo ha trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Paternò, dove è stato medicato e successivamente dimesso. 

Il 21enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’operato dei militari.

0 commenti

di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, il centrodestra cerca un candidato. Segni particolari? Basta che respiri
