Agrigento, “conversazione” intorno ad Andrea Camilleri

Martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 18:00, gli autori agrigentini che si sono occupati di Andrea Camilleri si ritroveranno per una “conversazione” dedicata al rapporto tra lo scrittore empedoclino e il territorio. L’occasione è data dalla mostra fotografica di Angelo Pitrone “Album Camilleri” in corso presso i locali del Polo culturale San Lorenzo di via Atenea.

“Andrea Camilleri 100+1” è il titolo dell’iniziativa promossa dalla “Strada degli Scrittori” in collaborazione con il Centro culturale “Pier Paolo Pasolini”, l’associazione “CasaSciascia”, il Mudia ed “EcclesiaViva”.

Il fotografo Angelo Pitrone e il direttore della “Strada degli Scrittori” Felice Cavallaro, hanno voluto riunire ad Agrigento, nel cuore della letteraria Montelusa, gli autori delle pubblicazioni dedicate ad Andrea Camilleri nel 2025, anno del centenario della nascita del papà del commissario Montalbano.Interverranno, quindi, oltre a Cavallaro e Pitrone, Alessandro Cutrona, Salvatore Ferlita, Salvatore Picone, Lorenzo Rosso, Gaetano Savatteri e Barbara Capucci che leggerà stralci dei libri Il contastorie di Vigàta (Rizzoli), In Sicilia con Andrea Camilleri. La geografia del sogno (G. Perrone editore), La mia Vigàta (VGS Libri), Agrigento di carta. Guida letteraria della provincia e Andrea Camilleri (Il Palindromo), Otto passeggiate nel suo mondo di carta (Kalòs).

Intanto, considerato il successo della mostra che raccoglie fotografie inedite di Pitrone che raccontano i “ritorni” di Camilleri nella sua provincia, gli anni in cui da regista partecipò a diverse edizioni della Settimana Pirandelliana e altro, gli organizzatori hanno voluto prorogare la chiusura al 28 febbraio. Il prolungamento della mostra è stato concordato con la Soprintendenza di Agrigento che ha promosso l’iniziativa. Appuntamento a martedì 17 febbraio, alle ore 18, presso il Polo espositivo “San Lorenzo – Purgatorio” di Agrigento, con questo ulteriore omaggio ad Andrea Camilleri, l’autore che continua ad essere amato da innumerevoli lettori grazie anche a coloro che, attraverso i libri pubblicati, tengono accesa l’attenzione sulle storie siciliane lasciate da Camilleri.