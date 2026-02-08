Catania

Trovati in possesso di droga, denunciati due giovani

Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Bagheria, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, in due diverse attività, hanno denunciato in stato di libertà due giovani di 19 e 22 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione di Santa Flavia durante un pattugliamento giornaliero, hanno notato uno studente di 19 anni già noto alle forze di polizia che, alla vista dell’autovettura di servizio, ha assunto un atteggiamento sospetto che non è passato inosservato alle forze dell’ordine.

La perquisizione personale cui è stato sottoposto, ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità, 15 grammi di hashish già suddivisi in dosi e la somma di 730 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

A Bagheria i militari della locale Stazione, hanno invece denunciato un ragazzo incensurato di 22 anni che, controllato alla guida della propria autovettura, ha mostrato un eccessivo nervosismo sin dai primi attimi degli accertamenti. 

Un approfondito controllo e la perquisizione personale e veicolare, hanno permesso di sequestrare un panetto di hashish del peso 100 grammi e 6 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi. 

All’interno dell’abitazione dell’indagato è stato altresì rinvenuto, diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.                     

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.    

