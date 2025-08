Concerto Live Arena con Nino D’Angelo, ecco come cambia la viabilità

Piano della viabilità semplificato per accedere alla Live Arena dello Sport Village dove stasera, venerdì 1 agosto alle 21,30, è in programma il primo concerto del Festival Il Mito che giunge alla 20esima edizione e che da quest’anno si sposta dalla location “storica” di Piano San Gregorio alla moderna e più funzionale struttura della Live Arena in contrada Esa Chimento tra il Villaggio Mosè e Favara.

A partire dalle 18 la strada che conduce allo Sport Village, nei due ingressi lato Mosella e lato Favara, sarà chiusa al traffico veicolare. Potranno accedere, oltre ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, solamente i veicoli con a bordo coloro che andranno ad assistere al concerto e che dovranno quindi esibire il biglietto al varco. I cancelli della Live Arena apriranno alle 19:30.

Gli organizzatori dell’evento hanno fatto sapere che la struttura dispone di un ampio parcheggio capace di ospitare auto e moto per la totalità degli spettatori, anche nel caso si dovesse raggiungere il sold out. Non è quindi necessario andare alla ricerca di aree di sosta alternative e distanti dall’impianto.

E contestualmente lanciano un appello al pubblico: “Cercate di non arrivare tutti all’ultimo momento. In questo modo si eviterà la classica ressa ai cancelli. Anticipare di qualche ora non vuol dire sottoporsi a una noiosa attesa. Lo Sport Village dispone di numerosi servizi per il tempo libero e il relax. Il varo della nuova struttura è ormai prossimo a compiersi e siamo sicuri che sarà all’altezza della situazione. Abbiamo già ricevuto feedback estremamente positivi dalla produzione che si è complimentata con noi durante le prove e le ultimi fasi di allestimento. Probabilmente non si aspettavano di trovare un impianto così ordinato, efficiente e pulito. Niente zone polverose come eravamo abituati a vedere a Piano San Gregorio: adesso disponiamo di spazi asfaltati e puliti, di sedie più confortevoli e di servizi ampiamente migliorati rispetto al passato. È vero, non ci saranno i templi sullo sfondo, ma alla fine, quando si accenderanno i riflettori, sarà la musica a conquistarci”.

Inoltre per chi volesse evitare eventuali ingorghi all’ingresso e all’uscita del parcheggio dello Sport Village, è stato predisposto un bus navetta con partenze alle ore 19 dal Villaggio Mosè (piazza del Vespro) e da Favara (nei pressi della rotatoria che collega via Milite Ignoto con via Che Guevara). Lungo la via Marcello Mastroianni, quella in cui si trova lo Sport Village e che collega contrada Mosella con Favara, percorribile solo da chi è in possesso del biglietto per il concerto, vige il divieto di sosta ambo i lati con rimozione.