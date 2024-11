Contest per il clima e per una coscienza ecologica, borsa premio all’agrigentina Alessia Virone

Si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna da parte di Alessio Lattuca presidente del Movimento per la Sostenibilità, del premio/borsa alla vincitrice Alessia Virone del 2° Contest per il clima e per una coscienza ecologica, che si è tenuta presso il Liceo classico Empedocle alla presenza della Prof.ssa Marika Helga Gatto e della Prof.ssa Lilia Cavalieri e tra gli altri di Ida Carmina, Gaetano Graziano, Caterina Busetta Caterina, Enzo Grilletto.

La cerimonia oltreché emozionante è stata rappresentativa del significato del riconoscimento nei confronti degli studenti che hanno partecipato con entusiasmo al Contest, orientato a promuovere riflessioni e consapevolezza per affrontare un tema spinoso e per offrire un contributo alla “transizione energetica ed ecologica”.

I giovani nei lavori realizzati si sono posti l’obiettivo di concorrere per modificare l’attuale sistema economico basato sui combustibili fossili (alla base del collasso ambientale e al centro dei conflitti presenti e futuri), unitamente alle proposte di idee e azioni per affrontare temi complessi.

“La Scuola può contribuire a modificare comportamenti, ad individuare l’uso delle risorse disponibili che consentano sia la transizione sostenibile che lo sviluppo economico compatibile con le esigenze ambientali”, ha dichiarato Lattuca.