Contromano in via Atenea con uno scooter, era pure senza patente: denunciato 

Percorre un tratto della via Atenea, arteria centralissima di Agrigento, in sella ad uno scooter rischiando di provocare un incidente con le auto che transitavano in quel momento. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Un trentenne del posto è finito nei guai dopo essere stato pizzicato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

I militari dell’Arma sono riusciti a bloccare il “pirata della strada”. Dai successivi controlli è emerso che l’uomo era pure sprovvisto della carta di circolazione. Per questo motivo è scattata la denuncia nei suoi confronti per guida senza patente. Lo scooter, di proprietà di un amico del ragazzo, è stato posto sotto sequestro.