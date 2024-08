Crisi idrica e acqua in strada, esasperati i residenti della via Mariano De Colursio al Villaggio Mosè

Crisi idrica ad Agrigento ma continue perdite di acqua. Oggi la segnalazione arriva da via Marino De Colursio nel quartiere del Villaggio Mosè, dove da ben un anno l’acqua continua a riversarsi in strada senza sosta 24 ore su 24, mentre in alcuni quartieri l’acqua non arriva da 20 giorni.

“Tutti noi residenti siamo esasperati, non solo per il grave spreco d’acqua in un momento così critico, ma anche per le condizioni precarie in cui si presenta la strada. Oltre alle continue segnalazioni tramite il numero verde, in questi giorni abbiamo inviato una pec ad Aica, al Comune e alla Prefettura”, scrivono i residenti che vogliono risposte. Intanto questo pomeriggio si scende in piazza per manifestare; corteo organizzato dal comitato “Vogliamo l’acqua”.